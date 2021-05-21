Франция досрочно перейдет к COVID-вакцинации всего взрослого населения

Франция на две недели раньше запланированного срока приступит к вакцинации всех взрослых старше 18 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, объявил французский премьер-министр Жан Кастекс.

Это изменение в кампании вакцинации вступит в силу с 31 мая вместо предусмотренного ранее 15 июня, сообщает газета Le Figaro.

На сегодняшний день, поясняет издание, ограничения остаются для возрастной группы от 18 до 49 лет. Приоритет был отдан лицам, имеющим патологии высокого риска, беременным женщинам, начиная с 4 месяца беременности, и др.

Такое ускорение графика предпринимается после того как Франция 15 мая преодолела порог в 20 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины. Ближайшая цель правительства достичь цифры в 30 млн человек, привитых первой дозой, к 15 июня.