Отказавшаяся от карантина Швеция смягчит ограничения
Единственная страна в Европе — Швеция — станет последней скандинавской страной, которая начнет смягчать карантин в 2021 году. Об этом пишет Financial Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Страна, не вводившая существенные ограничения весной 2020 года, ослабила карантин с 1 июня. Они коснутся допустимого количества людей на спортивных мероприятиях, концертах на открытом воздухе, в кинотеатрах и на рынка.
Кроме того, будут продлены часы работы баров. Отрицательный тест на CОVID-19 больше не потребуется для въезда в Швецию из другой скандинавской страны. Однако издание отмечает, что более широкого послабления ограничений в Швеции раньше июля ждать не стоит.
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