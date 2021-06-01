Британскому бизнесу предрекли уничтожающий «цунами»

Розничной торговле в Британии грозит «цунами закрытия», если правительство не продлит действующий мораторий на взыскание долгов. С таким прогнозом выступили в организации British Retail Consortium (BRC), представляющей интересы отрасли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Reuters.

Каждый седьмой магазин в стране уже пустует: торговые точки, не продававшие «жизненно важные» товары, в пандемию вынуждены были закрываться. Общие долги по аренде достигают 2,9 миллиардов фунтов, подсчитали в BRC.

Две трети представителей ретейла заявляет, что долги по аренде с них собираются требовать через суд после 1 июля – в этот день завершается действие моратория.

80 процентов арендаторов утверждает, что им дали менее года на то, чтобы погасить долги. Прекращение моратория может привести к закрытию тысяч магазинов, говорят в BRC, призывая британское правительство продлить мораторий до конца года.

Временный запрет на взыскание долгов по аренде в коммерческом секторе был введен в стране в апреле 2020 года и позднее неоднократно продлевался. Правительство запретило арендодателям прибегать к «агрессивным» методам для получения задолженности.

На фоне пандемии коронавируса и введения локдаунов с кризисом столкнулась вся мировая экономика. Даже после отмены ограничений бизнес продолжает сталкиваться с последствиями кризиса, в том числе из-за дефицита рабочей силы и сохраняющейся неопределенности.