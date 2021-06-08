Промпроизводство в Германии в апреле неожиданно снизилось на 1%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1% по отношению к марту. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

Кроме того, показатель марта был пересмотрен: теперь министерство оценивает рост производства в промышленности страны в 2,2% вместо первоначальных 2,5%.

При этом промышленное производство в Германии исключая энергетический и строительный сектор в апреле снизилось на 0,7% по отношению к марту. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 0,2%, а потребительских товаров — на 3,3%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в апреле 2021 года было на 5,6% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — сообщает министерство экономики и технологий страны.