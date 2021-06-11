Елизавета II устроит прием для лидеров стран G7 в ботаническом саду Корнуолла

Королева Великобритании Елизавета II устроит официальный прием для лидеров стран Группы семи (G7) в пятницу - первый день проведения саммита "семерки" в курортном городе Карбис-Бэй на западе Англии. Об этом говорится в распространенной программе мероприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча будет организована в ботаническом саду "Эден", удаленном от места проведения саммита на 70 км. На официальном ужине, помимо 95-летнего монарха, будут присутствовать ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Рабочая программа форума, согласно опубликованному расписанию, начнется в пятницу утром. Каждого из участников лично поприветствуют премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председательствующий в этом году на саммите, и его жена Кэрри. После приветственных рукопожатий пройдет традиционная совместная фотосессия лидеров неформального объединения экономически развитых стран. Затем начнется первая сессия Группы семи по вопросам будущего после пандемии, которые нашли свое отражение в лозунге британского председательства в G7 - "Восстановить лучше, чем было" (Build Back Better).

На второй день встречи, 12 июня, запланировано проведение сразу трех сессий. Сначала лидеры стран будут вести дискуссии по экономическим вопросам. В частности, участники саммита коснутся таких тем, как экономическая устойчивость и глобальный протекционизм, сформировавшийся в некоторых странах после пандемии коронавируса.

В последний день встречи на высшем уровне запланированы два заседания, одно из которых будет посвящено теме климатических изменений.