Елизавета II устроит прием для лидеров стран G7 в ботаническом саду Корнуолла

Европа 11 июня 2021 04:56 (UTC+04:00)
Елизавета II устроит прием для лидеров стран G7 в ботаническом саду Корнуолла

Королева Великобритании Елизавета II устроит официальный прием для лидеров стран Группы семи (G7) в пятницу - первый день проведения саммита "семерки" в курортном городе Карбис-Бэй на западе Англии. Об этом говорится в распространенной программе мероприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча будет организована в ботаническом саду "Эден", удаленном от места проведения саммита на 70 км. На официальном ужине, помимо 95-летнего монарха, будут присутствовать ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Рабочая программа форума, согласно опубликованному расписанию, начнется в пятницу утром. Каждого из участников лично поприветствуют премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председательствующий в этом году на саммите, и его жена Кэрри. После приветственных рукопожатий пройдет традиционная совместная фотосессия лидеров неформального объединения экономически развитых стран. Затем начнется первая сессия Группы семи по вопросам будущего после пандемии, которые нашли свое отражение в лозунге британского председательства в G7 - "Восстановить лучше, чем было" (Build Back Better).

На второй день встречи, 12 июня, запланировано проведение сразу трех сессий. Сначала лидеры стран будут вести дискуссии по экономическим вопросам. В частности, участники саммита коснутся таких тем, как экономическая устойчивость и глобальный протекционизм, сформировавшийся в некоторых странах после пандемии коронавируса.

В последний день встречи на высшем уровне запланированы два заседания, одно из которых будет посвящено теме климатических изменений.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Скончался архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ищеин
Скончался архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ищеин
В Баку прошли похороны народного артиста Рамиза Азизбейли (ФОТО)
В Баку прошли похороны народного артиста Рамиза Азизбейли (ФОТО)
Бюст шехида Худаяра Юсифзаде передан в Национальный музей истории Азербайджана (ФОТО)
Бюст шехида Худаяра Юсифзаде передан в Национальный музей истории Азербайджана (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Елизавета II устроит прием для лидеров стран G7 в ботаническом саду Корнуолла Европа 04:56
Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам Бизнес 04:33
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Коста-Рики Другие страны 04:11
Главы Минобороны Турции и США обсудили вопросы безопасности Турция 03:26
Меркель поедет на G7, несмотря на вспышку COVID-19 в отеле, где остановились ее охранники Европа 03:08
США продолжат вводить санкции против Венесуэлы и Кубы США 02:45
На английском полуострове Корнуолл начинается саммит Группы семи Европа 02:21
Банк заблокировал платежи Венесуэлы механизму COVAX за вакцины от коронавируса Финансы 01:57
США обеспокоены, что помощь странам может пойти на погашение их долгов перед КНР Финансы 01:39
Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу Другие страны 01:16
В Болгарии погиб пилот пропавшего с радаров истребителя Европа 00:48
Amazon грозит штраф в $425 млн за нарушения в Европе в сфере защиты данных ИКТ 00:26
АБР обсуждает с Туркменистаном развертывание трехлетнего цикла кредитования Финансы 00:01
В 91% новых случаев COVID-19 в Великобритании выявляли штамм из Индии Европа 10 июня 23:51
США надеются, что посол Салливан вернется в Москву в предстоящие недели США 10 июня 23:36
Сейчас наступает эра кыргызско-турецкой дружбы - Бакыт Бакетаев Кыргызстан 10 июня 23:29
Делегация ВМС Азербайджана провела ряд встреч в Пакистане (ФОТО) Азербайджан 10 июня 23:23
Объем экспорта лекарственных растений из Ирана составил $500 млн Экономика 10 июня 23:19
В Баку представлена оригинальная экспозиция устойчивой моды - будущее текстиля (ФОТО) Культура 10 июня 23:14
Скончался архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ищеин Социум 10 июня 22:56
Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии Турция 10 июня 22:50
Азербайджан поблагодарил Великобританию за поддержку в разминировании территорий (ФОТО) Политика 10 июня 22:48
Женщина в политике: в Баку состоялся показ фильма "Милада" (ФОТО) Культура 10 июня 22:21
ВС Армении открыли огонь по азербайджанским подразделениям в направлении Кельбаджара - минобороны Политика 10 июня 22:04
В Грузии наблюдается рост индекса цен на жилую недвижимость Бизнес 10 июня 21:49
Турция сократила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 10 июня 21:44
Глобальные продажи по э-коммерции оттесняют мировой розничный рынок Экономика 10 июня 21:43
Порты Турции перевалили более 1 млн тон грузов из Марокко Турция 10 июня 21:15
В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов Туркменистан 10 июня 21:12
Турецкий порт Искендерун перевалил около 20 млн тонн грузов Турция 10 июня 21:10
Турецкий порт Гемлик перевалил около 5 млн тонн грузов Транспорт 10 июня 21:00
Туркменистан и ЮНОПС – новые ориентиры сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ФОТО) Туркменистан 10 июня 20:57
Порты Турции приняли около 6 млн тонн грузов из Израиля Турция 10 июня 20:37
Азербайджан увеличил экспорт сахара и кондитерских изделий Бизнес 10 июня 20:34
Увеличился объем грузоперевозок через аэропорт Аднан Мендереса в Измире Турция 10 июня 20:31
Турецкий порт Мерсин перевалил свыше 6 млн тонн грузов Турция 10 июня 20:26
Названо число работников сферы образования в Баку, прошедших вакцинацию Общество 10 июня 20:20
В Азербайджане для участия в «Летней школе» обратилось почти 178 тыс. учеников Общество 10 июня 20:11
В этом в году в азербайджанских школах будет организован последний звонок Общество 10 июня 20:06
Последствия этого учебного года придется долго устранять – Минобразования Азербайджана Общество 10 июня 20:02
Чешское агентство поделилось данными о реализованных в Грузии проектах Бизнес 10 июня 19:57
Турецкий порт Анталья перевалил свыше 1,5 млн тонн грузов Транспорт 10 июня 19:29
В Грузии наблюдается рост экспорта специй Бизнес 10 июня 19:08
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) Политика 10 июня 19:04
Мы хотим провести конкурс так, чтобы работа журналистов была оценена по достоинству – руководитель отдела Агентства развития медиа Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ) Азербайджан 10 июня 19:00
Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации Политика 10 июня 19:00
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований Политика 10 июня 18:49
Каспий обладает огромным потенциалом с точки зрения оффшорной ветроэнергетики – замминистра Энергетика 10 июня 18:43
Азербайджан ускоряет процесс грузовых автоперевозок Транспорт 10 июня 18:43
Германия увеличила импорт цемента из Турции более чем на 20% Бизнес 10 июня 18:38
Турецкий порт Коджаэли перевалил свыше 20 млн тонн грузов Турция 10 июня 18:37
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $2 млрд Бизнес 10 июня 18:33
Армению нужно привлечь к ответственности за минный террор - азербайджанский депутат Политика 10 июня 18:22
Создать сквозной трекинг движения контейнеров на Хоргосе поручил Президент Казахстана Казахстан 10 июня 18:18
Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан Узбекистан 10 июня 18:16
Азербайджан незначительно увеличил импорт стали из Турции Бизнес 10 июня 18:15
Цены на топливо на оптовом рынке Грузии снизились Энергетика 10 июня 18:13
Азербайджан незначительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 10 июня 18:02
Австрия заметно увеличила импорт турецкой стали Турция 10 июня 17:59
Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - азербайджанский депутат Политика 10 июня 17:58
Азербайджан и Пакистан обсудили вопрос проведения военных учений с участием различных родов войск Политика 10 июня 17:55
ЮНКТАД призвана обеспечить реализацию принципа «Единого окна» в Туркменистане Бизнес 10 июня 17:48
Россия рассчитывает на ускорение процесса разминирования в Карабахе Политика 10 июня 17:48
МИД РФ готов содействовать закреплению прочного мира на границе Таджикистана и Кыргызстана Россия 10 июня 17:48
«Южный газовый коридор» может помочь решить некоторые глобальные энергетические проблемы - Курт Доннелли Энергетика 10 июня 17:48
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) Культура 10 июня 17:46
Порты Турции приняли из Испании свыше 5 млн тон грузов Турция 10 июня 17:37
Брат президента США Джеймс Байден отказался от энергетического проекта в Британии США 10 июня 17:32
Объем экспорта лекарственных растений из Ирана составил $500 млн Экономика 10 июня 17:32
На цели поддержки экспорта направлено около 1,2 млрд долларов – Президент РК Бизнес 10 июня 17:26
В Азербайджане начались полевые исследования почвы Экономика 10 июня 17:24
С начала года выросли грузоперевозки через аэропорт в турецкой Адане Турция 10 июня 17:21
Академик Акмал Саидов о ратификации Узбекистаном Конвенции о правах инвалидов Узбекистан 10 июня 17:18
Узбекистан-Таджикистан: Взаимное стремление и решительный настрой на укрепление доверия, дружбы и добрососедства Узбекистан 10 июня 17:14
Посольство РФ проводит вторую эвакуацию сограждан из сектора Газа Россия 10 июня 17:14
Германские семьи с низким доходом будут ежемесячно получать по €100 на ребенка Европа 10 июня 17:10
В Азербайджане впервые начато производство пожарных автомобилей (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10 июня 17:09
В Азербайджане более чем на 20 объектах общепита выявлены нарушения карантинного режима Общество 10 июня 17:08
Германия значительно увеличила импорт турецкой стали Турция 10 июня 17:04
YARAT представил новую персональную выставку Рашада Алакбарова "Ты сам и есть!" (ФОТО) Культура 10 июня 17:02
Сотрудничество Туркменистана и UNCTAD может включать в себя стимулирование инвестиций Финансы 10 июня 17:00
Крупный порт на юго-востоке Турции перевалил свыше 12 млн тонн грузов Турция 10 июня 16:59
США увеличили импорт цемента из Турции более чем наполовину Турция 10 июня 16:56
В Баку проходит 14-я Азербайджанская международная выставка сельского хозяйства (ФОТО) Экономика 10 июня 16:53
В Баку выявлены случаи незаконного использования питьевой воды (ФОТО) Общество 10 июня 16:51
ИКГФ Азербайджана выставил на аукцион второй в 2021 г. транш ипотечных облигаций Финансы 10 июня 16:51
Азербайджан в мае добывал почти 680 тыс. баррелей нефти в сутки Энергетика 10 июня 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 июня 16:38
В Исмаиллинском районе Азербайджана проведены рейды в пунктах забоя скота Общество 10 июня 16:37
В Иран доставили девятую партию вакцины "Спутник V" Общество 10 июня 16:37
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 281 человек Общество 10 июня 16:35
В Азербайджане разоблачен замглавврача, присвоивший крупную сумму Общество 10 июня 16:32
Азербайджан опережает Европу по показателю вакцинации от COVID-19 Общество 10 июня 16:32
Cекретарь Совбеза КР и посол КНР обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе Кыргызстан 10 июня 16:22
В Агдаме при попытке проникнуть на неразминированные земли задержаны 5 человек Происшествия 10 июня 16:21
АФФА, Фонд YAŞAT и другие структуры подарили детям билеты на игру ЕВРО-2020 (ФОТО) Общество 10 июня 16:18
Япония за год заметно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 10 июня 16:12
COVID-паспорт невозможно получить посредством серологического анализа – Минздрав Азербайджана Общество 10 июня 16:10
Большая часть импорта электроэнергии в Грузию приходится на Азербайджан Энергетика 10 июня 16:04
В Туркменистане увеличено количество курсирующих по стране поездов Транспорт 10 июня 15:57
Все новости