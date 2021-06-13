НАТО выскажется против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования

Лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в Евросоюзе и Конгрессе США.

Согласно этим данным, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита НАТО. "Этот шаг рассматривается как возможный способ снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой и сделать первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита США - РФ в Женеве 16 июня", - говорится в сообщение.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе сегодня с участием президента США, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2 часа 30 минут. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.