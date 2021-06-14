НАТО обязана эволюционировать - глава правительства Великобритании

Модернизация НАТО даст альянсу возможность оставаться основой глобальной безопасности для последующих поколений. Об этом в преддверии саммита НАТО в Брюсселе заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НАТО обязана эволюционировать и адаптироваться к новым вызовам и возникающим угрозам ради миллиарда человек, безопасность которых она ежедневно обеспечивает. Это гарантирует, что НАТО останется краеугольным камнем глобальной безопасности еще для многих поколений, - отметил Джонсон, который в понедельник примет участие в саммите. - Мы нуждаемся в надежном фундаменте в ходе восстановления после пандемии COVID-19".

В заявлении Даунинг-стрит, 10 подчеркивается, что Джонсон поддержит предложения генсека НАТО Йенса Столтенберга по модернизации альянса, при этом премьер отметил необходимость инвестировать в новые технологии, чтобы справляться с вызовами ближайшего будущего, в том числе кибернетическими. Джонсон также должен заявить о необходимости уделять внимание не только Евроатлантическому, но и Индо-Тихоокеанскому региону.