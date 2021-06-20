В Чехии разбился спортивный самолет, погиб один человек
Спортивный самолет разбился в воскресенье недалеко от города Писек на юге Чехии. На его борту находились два человека, один из которых погиб. Об этом сообщила журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Зузана Файтова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У села Йсцковице в районе города Писек разбился спортивный самолет. Погиб один из двух человек, которые находились на его борту. Тяжелораненый доставлен в больницу", - отметила она.
Причины крушения спортивного самолета пока не установлены. Создана комиссия экспертов, которая расследует обстоятельства трагедии.
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