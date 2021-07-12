На юго-востоке Испании объявили предупреждение из-за жары
Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в понедельник предупреждение в ряде провинций королевства из-за сильной жары, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В частности, ведомство повысило уровень опасности до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность) на юго-востоке страны. Кроме того, в автономном сообществе Валенсия уровень тревоги повышен до самого высокого - красного. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 44 градусов.
В 2017 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине июля в Кордове (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки 46,9 градуса.
Лента новостей
В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки
Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в мире – экс-президент Хорватии (ВИДЕО)
Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво, чем в разрешении конфликта – азербайджанский депутат
Дома Азербайджана в Германии обратились к немецким политическим партиям по поводу компании Chronimet
Нападки Армении на посла Украины в Азербайджане отражают мифический армянский мир, оторванный от реальности - британский профессор