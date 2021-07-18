Популярность Макрона среди молодежи снизилась после ужесточения карантинных мер

Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche и опубликованного ею в воскресенье. Эти меры включают обязательную вакцинацию медперсонала, расширение использования санитарных пропусков, без которых теперь доступ в кинотеатры, на концерты, в кафе и рестораны, в музеи и супермаркеты будет невозможен.

Недовольство молодежи в отношении лидера страны усилилось на 13 процентных пунктов (п. п.) и находится в группе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет на уровне в 51%. Действия Макрона, который, в частности, выступает за увольнение с работы невакцинировавшихся, осуждают 68% людей в возрастной группе от 25 до 34 лет и 66% респондентов в группе от 35 до 49 лет - в обоих случаях отмечен рост недовольства на 7 п. п. При этом весьма заметно выражено неприятие мер в среде ремесленников и работников торговли - оно увеличилось на 15 п. п. и составляет 70%. В кругах владельцев фирм и предприятий число недовольных увеличилось на 13 п. п. (67%), тогда как у средних слоев населения, в частности служащих, рост показателя составил 11 п. п. (68%), в среде рабочих недовольство возросло на 8 п. п. (74%).

В политическом плане наиболее негативно оценивают меры Макрона сторонники крайне левых и крайне правых партий - "Неподчинившейся Франции" (усиление показателя на 21 п. п.) и "Национального объединения" (6 п. п.).

Мнения разделились

В то же время опрос общественности показал, что в целом популярность Макрона понизилась всего на 2 п. п. - до уровня в 38%. По отношению же к общему числу опрошенных недовольство лидером страны увеличилось на 4 п. п. и достигло уровня в 62%. Число недовольных премьер-министром Жаном Кастексом также возросло - на 3 п. п. (60%).

В целом не слишком существенное изменение общих показателей у президента и премьера связано с тем, что общественное мнение разделилось в оценке новых мер по борьбе с COVID-19. Инициативы Макрона поддерживают те слои населения, где насчитывается значительное число людей, прошедших вакцинацию. Так, поддержка Макрона возросла на 6 п. п. (до уровня в 47%) у пенсионеров и на 3 п. п. (46%) - в группе французов старше 65 лет. При этом ранее в этих категориях число положительно оценивающих деятельность президента лишь снижалось. Эксперты в вязи с этим напоминают, что в настоящее время число полностью вакцинированных в группе старше 65 лет достигает 79%.

Также широко поддержаны новые меры по борьбе с коронавирусом французами с высоким уровнем образования. У представителей этих профессий, требующих высокой квалификации, популярность президента страны возросла на 8 п. п. и является преобладающей - с уровнем в 52%.

Опрос был проведен через интернет и по телефону 13-15 июля на основе репрезентативной выборки в 984 человека. Законопроект о новых мерах будет представлен в понедельник на заседании Совета министров и в середине недели поступит на рассмотрение парламента.