Законопроект новых ограничительных мер против ковида получил поддержку Нацсобрания Франции

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили в пятницу в первом чтении законопроект о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствует трансляция заседания, которую ведет сайт Нацсобрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку представленного правительством законопроекта были поданы 117 голосов, против - 86. Большинство в нижней палате принадлежит правящей партии "Республика на марше".

Законопроект, срочно разработанный в ситуации усиления распространения во Франции дельта-штамма, предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. Не прошедшим иммунизацию в сроки может грозить увольнение.

Предусматривается также значительное расширение применения санитарного пропуска, который должен содержать данные о полной вакцинации, или недавнем негативном ПЦР-тесте, или справку об иммунитете. В обязательном порядке такой документ должны будут иметь работники всех учреждений, принимающих публику. Его необходимо будет предъявлять во всех общественных местах досуга и культуры. Санитарные пропуска с этой среды уже стали обязательными для доступа на мероприятия с участием более 50 человек.

В случае прохождения законопроекта в предложенном виде будет отменено бесплатное проведение ПЦР-тестов, введен обязательный и проверяемый полицией 10-дневный карантин для заразившихся. Также режим чрезвычайной ситуации может быть продлен во Франции до 31 декабря.