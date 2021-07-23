В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило прививать от коронавируса подростков возрастом с 12 до 17 лет вакциной Spikevax производства Moderna, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Прививать их будут по той же схеме, что и взрослых: двумя дозами с интервалом в четыре недели.
Ранее регулятор разрешил прививать подростков вакциной Pfizer/BioNTech.
В ЕС накануне заявили, что порядка 200 млн европейцев, проживающих в 27 государствах-членах блока, к настоящему моменту полностью вакцинированы, это более половины взрослого населения.
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