В Лондоне из-за ливня подтопило десятки улиц
Ливень в Лондоне привел к подтоплению десятков городских улиц, в результате чего в нескольких районах города парализовало автомобильное движение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила метеорологическая служба Соединенного Королевства.
Отмечается, что спасательные службы Лондона получили сотни звонков о подтоплении участков автодорог и цокольных помещений, однако на данный момент власти не располагают информацией о пострадавших из-за ливня. Метеорологи предупредили, что в некоторых частях города за вечер воскресенья выпадет в общей сложности от 75 до 100 мм осадков.
Лента новостей
Государственная миграционная служба обратилась к проживающим в Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)