В Греции тушат лесной пожар на подступах к объектам Древней Олимпии

Греческие пожарные будут всю ночь бороться с лесным пожаром, фронт которого находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также к археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес, где возникли и на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские Игры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг греческий телеканал Open.

Пожарные, прибывшие в область Илия, стараются не допустить, чтобы пламя дошло до Археологического музея и археологической площадки Древней Олимпии, которую ежегодно посещает множество туристов. На месте находится министр культуры и спорта Лина Мендони. На холмах вокруг объектов Древней Олимпии специалисты проделали с помощью землеройной техники противопожарные полосы, а на территории археологической площадки включалось противопожарное оборудование для того, чтобы намочить водой прилегающее пространство.

Несмотря на усилия пожарных, фронт огня приближается к Археологическому музею и другим объектам Древней Олимпии. Согласно сообщению телеканала, сильное пламя наблюдается всего в нескольких сотнях метров от археологической площадки. Ранее власти распорядились эвакуировать в качестве меры предосторожности жителей городка Древняя Олимпия и местной общины Мирака. Были также вывезены туристы из местных гостиниц.

В среду около 22:30 по местному времени в районе Древней Олимпии было зафиксировано обширное отключение электроэнергии, которая затруднило координацию действий различных подразделений пожарных. Тем не менее с огнем там активно борются около 160 человек. С утра к ним вновь присоединится пожарная авиация, которая продолжит сбрасывать воду на горящий лес.

Сложной также остается ситуация на острове Эвбея. Сообщается, что огонь прошел через несколько поселков. По первым оценкам, сгорели около 300 домов. Жители северных районов острова проведут вторую трудную ночь, поскольку фронт пожара расширился. Власти эвакуировали в общей сложности жителей 14 поселков. Некоторых вывозили с пляжа на катерах Береговой охраны. В районе Дафни близ населенного пункта Ровиес появился новый фронт огня.

Большой лесной пожар продолжается в районе Мельпия в области Месиния на Пелопоннесе. По словам заместителя губернатора области Статиса Анастасопулоса, там с огнем будут бороться всю ночь 28 пожарных на 11 автомобилях, а также пеший отряд. В превентивных целях были эвакуированы жители шести местных общин.