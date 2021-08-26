Норвегия заявила, что больше не сможет эвакуировать людей через аэропорт Кабула
Норвегия не сможет продолжать эвакуацию людей через аэропорт Кабула. Об этом сообщила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вокруг аэропорта сложилась очень драматическая ситуация, мы самым решительным образом осуждаем атаку против мирных жителей. Во второй половине дня мы разослали информацию гражданам Норвегии, что больше не сможем предложить помощь при выезде", - сказала она.
Всего Норвегия выполнила из Кабула более десяти эвакуационных рейсов, вывезено, по данным норвежской прессы, около тысячи человек.
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