Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября

Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября. Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Местом проведения церемонии выбран комплекс Дома Инвалидов - традиционное место проведения церемоний прощания с великими людьми Франции. В понедельник с требованием увековечить память актера выступили деятели культуры, а также политики, представляющие различные партии.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник в своем доме в Париже. Как рассказал Agence France-Presse его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, Бельмондо сыграл более 100 ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Стал известен после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" ( bout de souffle) и фильма Витторио Де Сика "Чочара" (La ciociara), удостоенного премии "Оскар".

Мировую известность ему принесли многочисленные боевики, остающиеся популярными и по сей день: "Кто есть кто?" (Flic ou voyou, 1979), "Игра в четыре руки" (Le guignolo, 1980), "Профессионал" (Le professionnel, 1981), "Ас из асов" (L'as des as, 1982). В них Бельмондо, с юности занимавшийся боксом и получивший отличную физическую подготовку, в большинстве случаев сам выполнял крайне опасные трюки.