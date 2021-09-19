Британский министр срочно обсудил с компаниями энергосектора рост цен на газ

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора, чтобы обсудить с ними резкое повышение цен на газ. Об это,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном 19 сентября на сайте правительственной информации Соединенного Королевства.

В коммюнике информируется, что на этих встречах он заверил, что "безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства", так как "преимуществом Великобритании является диверсифицированные источники поставок газа, возможности которых превышают спрос". Также подчеркивается, что "газовая система Великобритании продолжает надежно работать" и что правительство "не ожидает какого-либо риска чрезвычайной ситуации с поставками этой зимой".