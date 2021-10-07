Канцлер Австрии прокомментировал расследование прокуратуры в отношении себя
Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал расследование, которое прокуратура страны ведет в отношении него и еще девяти лиц по делу о коррупции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как заявил канцлер в эфире телеканала ORF 2, он не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, когда где-то происходит что-то противоправное. Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству и утвердительно ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свой пост при выдвинутых против него обвинениях.
Канцлер добавил, что все расследования в отношении него ведутся без наличия конкретных улик, напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что решение о виновности может выносить не общественность, а суд.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
Лента новостей
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу “Euronews” от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу CNN-Türk от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан избежал серьезных последствий дельта-штамма благодаря высоким темпам вакцинации - аналитическое агентство
Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства из Азербайджана в Турцию
Участие Бельгии в аукционах Азербайджана по ВИЭ создаст новые возможности для сотрудничества - министр
Азербайджан в Северной Осетии-Алании: Когда театр начинается с буфета, или Почему все течет, все меняется (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом над расширением географии наших поставок газа
В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя (ФОТО)