Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме
Берлин считает, что Иран должен вернуться к переговорам по ядерной проблеме, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Мы, разумеется, делаем ставку на возврат Ирана к переговорам. Время уходит, а обогащение (урана) в Иране продолжается. Нас это очень беспокоит", - сказала Меркель по итогам субботнего заседания саммита G20.
По ее словам, на саммите был проведен ряд двусторонних встреч, в том числе, по иранскому ядерному досье, в нем приняли участие представители США, Великобритании, Франции и Германии.
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