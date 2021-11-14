Один человек погиб при взрыве машины в Ливерпуле
При взрыве автомобиля рядом с женской больницей в Ливерпуле один человек погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован. Об этом сообщает Sky News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что один человек погиб, а другой был доставлен в больницу, где он восстанавливается от полученных травм, которые, к счастью, не опасны для его жизни», - заявили в полиции графства Мерсисайд.
В правоохранительных органах заявили, что предположительно взорвалось такси, которое незадолго до этого остановилось у больницы.
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