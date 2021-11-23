Итальянский рыночный регулятор оштрафовал Apple и Amazon за нарушение норм конкуренции

Итальянское надзорное антимонопольное ведомство Antitrust оштрафовало американские компании Amazon и Apple на €68,7 млн и €134,5 млн соответственно за нарушение норм конкуренции. Как сообщает во вторник газета la Repubblica, санкциям подверглось соглашение компаний, подписанное в 2018 году, которое исключает на итальянском сайте Amazon ряд продавцов Apple, не авторизованных компанией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывают итальянские надзорные органы, это нарушает права как продавцов, так и потребителей. Комплексная проверка со стороны Antitrust началась в июле 2020 году, когда один из посредников, исключенных Amazon, подал официальную жалобу. Как отмечает Antitrust, решение принято в соответствии с линиями ЕС, которые не допускают дискриминационных коммерческих политик. Подобные санкции были также приняты контролирующими органами в Германии и Испании.

Amazon является самым посещаемым в Италии сайтом электронной торговли. Amazon и Apple - самые крупные в Италии цифровые платформы продаж электроники и средств коммуникации, отмечает la Repubblica.