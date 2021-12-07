Число выявленных в Великобритании случаев заражения омикрон-штаммом достигло 336

Власти Великобритании за последние сутки выявили 90 новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), их общее число достигло 336.

"Среди этих случаев есть не связанные с поездками за рубеж, поэтому мы можем сделать вывод о контактной передаче вируса в целом ряде районов Англии, [где выявлено большинство случаев]", - сказал, выступая в Палате общин британского парламента, глава Минздрава королевства Саджид Джавид.

Как добавил министр, согласно последним наблюдениям UKHSA, существует возможность того, что после инфицирования штаммом "омикрон" люди становятся заразны быстрее, чем в случае с дельта-штаммом. При этом у британских ученых пока нет данных, которые позволили бы понять, как "омикрон" взаимодействует с вакцинами и вызывает ли новый штамм более тяжелое течение COVID-19.

В воскресенье в королевстве было отмечено 86 случаев инфицирования штаммом "омикрон", в субботу прирост составил 26 случаев, а в пятницу - 92. Новые случаи по-прежнему выявляются в основном за счет проверки на инфекцию людей, с которыми в последние дни встречались заразившиеся. В соответствии с новыми правилами сами инфицированные новым штаммом, их домочадцы, а также лица, тесно с ними контактировавшие, должны самоизолироваться на 10 дней.

В целом в Великобритании в последние дни отмечается свыше 50 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, из них 99,8% приходятся на штамм "дельта".