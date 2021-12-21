Европа столкнулась с рекордным подорожанием электричества

Цены на электроэнергию на европейском рынке бьют рекорды, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Во Франции средняя цена на сутки вперед, 21 декабря, достигла 442,88 евро, в Германии — 431,98 евро за мегаватт-час — речь идет о рекордных показателях. Растет стоимость и в других странах — в Бельгии и Австрии показатель также превышает 430 евро.

Электричество дорожает на фоне ожидаемого похолодания — по прогнозам синоптиков, с падением температур ниже нуля на неделе столкнется ряд европейских столиц, что приводит к росту спроса, пишет Bloomberg. Ситуацию усугубляют низкие объемы ветрогенерации и перебои с атомной генерацией во Франции, а также сокращение поставок российского газа.

Цены на энергию стремительно растут, газ в Европе в этом году подорожал примерно на 600 процентов. Рост стоимости энергии, в свою очередь, разогнал инфляцию, что стало проблемой для властей, и так столкнувшихся с угрозой нового штамма коронавируса. Специалисты уже предупреждали, что в случае холодной зимы Европа может столкнуться с отключениями электроэнергии, а также прогнозировали рост цен.