Глава Национального собрания Франции ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Председатель нижней палаты французского парламента - Национального собрания - Ришар Ферран сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Об этом написала в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на официальное сообщение, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Почувствовав с вечера (воскресенья) легкие симптомы, депутат от (партии) "Вперед, Республика!" из (департамента) Финистер немедленно отправился на самоизоляцию", - цитирует издание парламентское коммюнике о заражении Феррана.

Согласно документу, сделанный утром в понедельник тест показал положительный результат, поэтому Ферран, ранее полностью вакцинировавшийся, "останется на изоляции в соответствии с санитарными директивами".

Глава Национального собрания продолжает выполнять свои функции дистанционно, сообщили в парламентской палате, куда в этот день как раз поступил проект закона о "вакцинных пропусках".