Макрон считает, что время выдвигать кандидатуру еще не пришло

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы участвовать в предстоящих весной новых президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией", - заметил Макрон, объясняя, почему он до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на второй срок. "Но не стану скрывать, что я этого хочу", - добавил он.

Выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта.

Макрон уточнил, что о своем выдвижении он может объявить, когда это позволит эпидемиологическая ситуация. Во вторник в стране был поставлен очередной рекорд по числу выявленных больных с COVID-19 за сутки - почти 272 тыс. человек.

"Кроме того, мне нужно прежде прояснить все для самого себя применительно к политическому уравнению. Я скажу обо всем совершенно откровенно", - пообещал он.

Роль женщин

Макрон выразил удовлетворение в связи с тем, что среди претендентов на пост президента на этот раз много женщин. "Для нации очень хорошо, что есть женщины-кандидаты", - отметил французский лидер.

Он констатировал, что значительная часть политической повестки дня во Франции связана с обеспечением равноправия женщин и мужчин. Французский лидер считает необходимым реализовать принципы равенства в вознаграждении труда женщин в администрации, на предприятиях. Также он призывает бороться с фактами насилия против женщин. "Это дело не только самих женщин, но и всего общества", - считает он.

К настоящему времени свои кандидатуры на пост президента выдвинули, в частности, лидер "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен, глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представляющая партию "Республиканцы", а также мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от социалистов.