ВОЗ сообщила о нешироком распространении нового штамма COVID из Франции

Европа 7 января 2022 03:30 (UTC+04:00)
ВОЗ сообщила о нешироком распространении нового штамма COVID из Франции

На вариант В.1.640 во Франции приходится менее 1% случаев заражения, заявила в четверг эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ходе брифинга. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам ван Керкхове, вариант коронавируса, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, он находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом эксперт не предоставила данных о числе случаев заражения вариантом B.1.640 в мире.

По данным ВОЗ, этот вариант вируса SARS-CoV-2 был выявлен в некоторых странах в сентябре 2021 года, а в ноябре эксперты организации присвоили ему статус "варианта под наблюдением".

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