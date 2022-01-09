Более 30 тыс. человек в ФРГ вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений

Демонстрации противников коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации от ковида прошли в субботу в нескольких городах Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA.

Самая многочисленная акция прошла в Гамбурге - в ней участвовали почти 14 тыс. человек. Демонстрация во Франкфурте-на-Майне собрала 8 тыс., во Фрайбурге - 6 тыс., Магдебурге - 5 тыс. Дюссельдорфе - 4 тыс. На протестные мероприятия в городах Трир, Шверин и Регенсбург пришли по 1-3 тыс. противников ограничений.

О серьезных инцидентах не сообщается.

Власти Германии хотят ввести обязательную вакцинацию от ковида уже в этом году. Данная тема является сейчас одной из самых острых в немецкой внутриполитической повестке. Эксперты опасаются, что этот шаг еще сильнее радикализирует коронаскептиков и противников вакцинации.

В настоящее время ограничения в Германии существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.