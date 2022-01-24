В парламенте Италии начинаются выборы президента страны

Первый тур голосования на выборах главы государства состоится в понедельник на совместном заседании обеих палат парламента Италии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент избирается сроком на семь лет путем тайного голосования депутатов и сенаторов, а также губернаторов и представителей регионов.

Согласно принятой практике, голосующие пишут имя претендента, формально в президенты никто не баллотируется. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Как правило, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий.