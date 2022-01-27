Премьер Норвегии назвал неактуальным вопрос о расширении НАТО
Вопрос расширения НАТО в настоящее время не актуален, считает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Я не вижу сегодня, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня", - сказал Стере в интервью Associated Press.
Говоря о возможном вступлении в альянс Швеции и Финляндии, премьер Норвегии подчеркнул, что это должен быть "их свободный выбор".
"Никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор", - отметил он.
Ранее глава МИД Швеции Анн Линде опровергла планы вступления страны в НАТО. "Прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня", - отметила министр. В то же время она напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО.
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