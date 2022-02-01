Автоконцерн Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group AG

Немецкий автоконцерн Daimler с 1 февраля 2022 года сменит название на Mercedes-Benz Group AG. Сообщение об этом размещено во вторник на сайте Mercedes-Benz Group, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Daimler AG 1 февраля 2022 года станет Mercedes-Benz Group AG. После успешного дебюта [производителя] Daimler Truck ("дочка" автоконцерна Daimler) на фондовой бирже новое название подчеркивает новый взгляд [компании] на автомобильный бизнес", - говорится в сообщении.

В связи с переименованием биржевой символ компании изменится с "DAI" на "MGB". Больше никаких изменений для акционеров не будет. Акции компании Mercedes-Benz Group AG останутся в списке немецкого фондового индекса DAX.