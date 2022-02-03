Италию смогут посещать туристы, привитые непризнанными в ЕС вакцинами

Иностранцы, привитые от коронавируса не признанными в ЕС вакцинами, смогут находиться в стране и пользоваться услугами, требующими наличия сертификата о вакцинации при предоставлении результата теста на коронавирус. Такое положение содержится в принятом в среду декрете Совмина, сообщает пресс-служба правительственного дворца Киджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии, при прошествии менее шести месяцев с момента завершения цикла вакцинации, смогут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер грин-пасс (только на основании вакцинации или выздоровления), при предоставлении результата теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило распространяется на тех, кто вакцинирован не признанными и не одобренными в Италии препаратами", - говорится в декрете.

Как пояснил министр здравоохранения Роберто Сперанца, "это решение позволит решить многие проблемы и дает важные возможности в секторе туризма". При этом министр отметил, что это решение никак не влияет на действующие ограничения на въезд в страну. "Все распоряжения по ограничению въезда сохраняются и изменений не предполагается, но это решение позволяет создать условия для вакцинированных другими препаратами, которые находятся в Италии", - сказал Сперанца.

Согласно действующим распоряжениям, ряд стран, включая Россию, входит в список государств, из которых въезд с туристическими целями не разрешен. При въезде по причинам рабочего характера (на срок более 120 часов), для лечения, учебы, а также по возвращении из временных поездок из этих стран предусмотрен карантин. Без специальных распоряжений Минздрава данные ограничения сохраняются до истечения режима чрезвычайной ситуации, который был продлен до 31 марта.