Британский регулятор во второй раз оштрафовал Meta на $2 млн

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании оштрафовало американскую компанию Meta на £1,5 млн ($2 млн) за то, что она не предупредила ведомство о существенных изменениях в своем кадровом составе. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Meta была оштрафована на £1,5 млн после того, как не предупредила заблаговременно CMA об уходе ключевых сотрудников из компании, что требуется основным исполнительным приказом", - говорится в сообщении. Ведомство издало соответствующий акт в июне 2020 года в связи с покупкой Meta американского сервиса Giphy. Согласно приказу, компания должна "активно информировать антимонопольный орган о любых существенных изменениях", включая увольнения ключевых сотрудников, а также запрашивать согласие на повторный найм или перераспределение обязанностей. По данным CMA, Meta не в первый раз пренебрегает своевременным информированием регулятора об изменениях в кадровом составе - подобные ситуации несколько раз повторялись в 2021 году.

Как позднее сообщило агентство Reuters, компания согласилась выплатить штраф британского регулятора. Представитель Meta сказал, что они "намерены заплатить штраф, но то, что CMA имеет полномочия принимать решения, которые могут напрямую повлиять на права" их американских сотрудников, - весьма проблематично.

Meta Platforms (ранее Facebook) приобрела американский сервис Giphy в 2020 году. Портал Axios оценивал сумму сделки в $400 млн. В марте 2021 года британский антимонопольный регулятор постановил, что эта сделка может привести к существенному снижению конкуренции на рынках Соединенного Королевства и призвал американского интернет-гиганта к сотрудничеству в процессе дальнейшего изучения процесса слияния компаний. Meta Platforms ответила на требование отказом, за что в октябре 2021 года CMA наложил на нее штраф в размере £50,5 млн ($69,5 млн).