Джонсон представит план по отмене последних коронавирусных ограничений

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит в понедельник план по "сосуществованию с COVID-19", что подразумевает окончательную отмену всех ограничений и "возвращению людям их свобод". Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря феноменальному успеху программы по вакцинации и нашему улучшенному пониманию вируса, теперь мы можем перейти от правительственного вмешательства к личной ответственности", - отмечается в заявлении канцелярии. Джонсон планирует сделать объявление на этот счет в парламенте спустя два дня после того, как правительство подтвердило, что намерено отменить требование для граждан самоизолироваться на 10 дней при получении положительного результата анализа на коронавирус. По информации газеты The Mail on Sunday, подобное изменение может вступить в силу уже 24 февраля.

Ранее предполагалось, что требование по самоизоляции перестанет действовать ровно на месяц позже - с 24 марта. При этом сам Джонсон подчеркивал, что хотел бы "сдвинуть дату отмены требования на более ранний срок", поскольку "ковид становится эндемическим заболеванием".

Издание также сообщает, что правительство намерено отменить бесплатные тесты на коронавирус, которые, по информации властей, обошлись лишь в январе этого года государственной казне в £2 млрд ($2,7 млрд). Такая возможность должна сохраниться лишь для стариков и ослабленных болезнями людей.

"Сегодняшний день, когда мы начинаем учиться, как сосуществовать с коронавирусом, вызывает гордость после одного из самых сложных этапов жизни в истории этой страны", - приводятся в заявлении слова Джонсона. "Пандемия еще не закончилась, но благодаря невероятному размаху программы по вакцинации сейчас мы стоим на один шаг ближе к возвращению к нормальному положению дел, чтобы, наконец, вернуть людям их свободы, продолжая защищать нас самих и окружающих", - добавил премьер-министр.

О снятии ограничений

Основные коронавирусные ограничения были отменены в Англии, где проживают 85% населения Великобритании, в июле 2021 года. В декабре вследствие выявления омикрон-штамма власти вернулись к ряду ограничительных мер. Так, было введено требование о ношении медицинских масок в общественном транспорте и продовольственных магазинах, а работодателем было рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, для посещения массовых спортивно-развлекательных мероприятий требовалось демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации.

Эти правила были отменены в середине января благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации. На данный момент в больницах по всей стране находились около 11,5 тыс. инфицированных, что сильно меньше пиковых показателей зимы 2021 года, когда число госпитализированных достигало 34 тыс.

Джонсон неоднократно указывал, что "возвращение к нормальной жизни" было бы невозможно без кампании по вакцинации населения бустерной дозой. Согласно последним правительственным данным, бустерный укол получили 66,1% жителей королевства старше 12 лет (38 млн человек), обе дозы вакцины - 85% населения в возрасте от 12 лет (48,9 млн человек), первую дозу - 91,4% (52,6 млн жителей).

Всего в Великобритании умерли свыше 160,5 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. При этом, если брать все летальные исходы, когда коронавирус указан в свидетельстве о смерти, то это число достигает 181 тыс. Число выявленных случаев инфицирования превысило 18,6 млн.