Украина закрывает воздушное пространство
Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.
Об этом сообщают в пресс-службе "Украэроруха", передает Trend со ссылкой на УНИАН.
Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.
Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будет сообщено дополнительно.
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