Украина закрывает воздушное пространство

Европа 24 февраля 2022 08:31 (UTC+04:00)
Украина закрывает воздушное пространство

Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.

Об этом сообщают в пресс-службе "Украэроруха", передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.

Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будет сообщено дополнительно.

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