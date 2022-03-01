Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной

Европа 1 марта 2022 17:55 (UTC+04:00)
Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной

БАКУ/Trend/ - Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной, сообщает Trend со ссылкой на UNIAN.

Как сообщается, пятерых украинских солдат обменяли на одного российского офицера военной полиции.

В Сумской области сделали зеленый коридор для обмена пленными.

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