В Швейцарии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый в Швейцарии случай заражения оспой обезьян выявлен в кантоне Берн. Об этом сообщило в субботу Федеральное управление здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время зафиксирована вспышка случаев оспы обезьян в Европе и Америке. Первый случай также подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - сообщило ведомство в Twitter.

По данным информационного агентства Keystone-ATS, ссылающегося на кантональную дирекцию здравоохранения Берна, речь идет о человеке, который заразился оспой обезьян за пределами Швейцарии. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь амбулаторно, и он находится в изоляции по месту жительства. Медики устанавливают круг лиц, с которыми он имел контакты.

Сигналы о подозрении на оспу обезьян, отмечает Keystone-ATS, поступили в медицинскую службу Берна в пятницу. Информация на этот счет была передана также в Федеральное управление здравоохранения. Проведенные анализы подтвердили предположения врачей о том, что имеет место заражение оспой обезьян.

Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на настоящий момент подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян, еще по 50 специалисты проводят расследование. В ВОЗ подчеркнули, что "недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными".

Редкое заболевание

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум в 11 странах - Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.