В Норвегии выявили первый случай заболевания человека оспой обезьян, в Великобритании число случаев заболевания выросло до 190, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) был проинформирован о подтвержденном случае заболевания оспой обезьян в области Викен", - сообщается на сайте FHI.

Заболевший недавно вернулся из заграничной поездки. Служба здравоохранения провела отслеживание контактов пациента, риск дальнейшего распространения заболевания является крайне низким.

Тем временем в Англии во вторник было выявлено еще 11 случаев заболевания оспой обезьян, об этом сообщает Sky News. Таким образом, всего в Великобритании зафиксировали 190 случаев: 183 в Англии, четыре в Шотландии, два в Северной Ирландии и один в Уэльсе.

В Агентстве безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) заявили, что риск заражения среди населения в целом остается низким.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ситуация с распространением среди людей вируса оспы обезьян не достигнет масштабов пандемии.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.