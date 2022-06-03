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УЕФА принес извинения за беспорядки во время финала ЛЧ в Париже

Европа Материалы 3 июня 2022 22:15
УЕФА принес извинения за беспорядки во время финала ЛЧ в Париже

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением по итогам прошедшего финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» содержал победу над «Ливерпулем» (1:0), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«УЕФА приносит искренние извинения всем поклонникам футбола, которым пришлось стать свидетелями или пережить пугающую события, произошедшие в преддверии финала Лиги чемпионов. В ночь, которая должна была запомнится праздником европейского клубного футбола. Ни один фанат не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться.

После событий УЕФА заказал независимую экспертизу для выявления недостатков всех субъектов, задействованных в организации финала. Проверка будет направлена на установление хронологии того, что происходило в течение дня, как на футбольном стадионе, так и на прилегающих территориях», — сообщается в заявлении на официальном сайте УЕФА.

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