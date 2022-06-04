В ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф перечислил реальные последствия от введения эмбарго на поставку нефти из России. Своим мнением он поделился в интервью журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам Вольфа, отказ от импорта российской нефти может стать «худшим из возможных сценариев» для Европы, поскольку компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые будут расти и дальше.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», — заявил эксперт.

В свою очередь, аналитик Штеффен Букольд предрек Москве сотрудничество с новыми покупателями, преимущественно в Азии.

«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был "важный шаг вперед", для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — "тихий ужас"», — говорится в материале.