МИД Британии представил законопроект, в одностороннем порядке меняющий договор по Brexit

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс представила в понедельник законопроект, посредством которого в одностороннем порядке будут внесены изменения в протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот билль позволит сохранить Белфастское соглашение [Соглашение Страстной пятницы] и поддержать политическую стабильность в Северной Ирландии. С его помощью будет покончено с недопустимой ситуацией, когда к жителям Северной Ирландии относятся иначе, нежели к жителям остальных частей Соединенного Королевства. Билль защитит господство наших судов и нашу территориальную целостность", - сказала Трасс в видеообращении к британским парламентариям.