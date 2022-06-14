ЕС не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии в рамках Brexit

Европейский союз не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии, заключенный с Великобританией в рамках соглашения о ее выходе из ЕС (Brexit), и протестует против британского законопроекта, противоречащего этому документу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Пересмотреть протокол нереально. Этому деликатному, с трудом согласованному балансу не было найдено никакого действенного альтернативного решения. Любые повторные переговоры просто внесут дополнительную правовую неопределенность для людей и предприятий в Северной Ирландии", - заявил зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

По словам главного представителя ЕК, ответственного за контакты с Лондоном по вопросам Brexit, этот протокол - неотъемлемая часть Соглашения о выходе Великобритании из ЕС, потому что защищает Соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое обеспечило мир в Ольстере.