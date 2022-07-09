Канады решила вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток»

Власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Германия в пятницу подтвердила, что правительство получило положительный сигнал от Канады относительно поставки в Германию турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток-1»», — говорится в сообщении.

При этом, власти Германии пока не сообщили, была ли доставлена турбина, отмечают в агентстве.