В Словении наблюдается рост числа заражений коронавирусом

Словенские врачи зарегистрировали на прошлой неделе примерно на 2 700 случаев заражения коронавирусом больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Словенское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на прошлой неделе в республике были подтверждены почти 8 700 случаев заражения коронавирусом. Число госпитализированных также увеличилось, в то время как число пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, осталось на прежнем уровне.

Всего в стране с начала пандемии были зарегистрированы 1 050 179 случаев заражения коронавирусом.