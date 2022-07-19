Зеленский собирается уволить 28 должностных лиц СБУ

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что продолжается кадровая ревизия в Службе безопасности Украины, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"И еще одна важная новость относительно Службы безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц", - отметил президент.

По его словам, речь идет о должностных лицах разных уровней и направлений, но основания для их увольнения схожи – неудовлетворительные результаты работы.

17 июля Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.