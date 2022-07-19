Британской оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству Джонсона

Британской оппозиции, инициировавшей вотум о доверии консервативному правительству Бориса Джонсона, не удалось добиться досрочных выборов. В ходе голосования о сохранении доверия правительству заявили 349 депутатов, а о его отсутствии - 238. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайт британского парламента.

Лидирующая сейчас в опросах Лейбористская партия и другие оппозиционные силы настаивали, что после череды скандалов, которые привели к отставке премьер-министра Бориса Джонсона, партия тори дискредитировала себя и больше не может руководить страной, а сам глава правительства должен покинуть должность немедленно, не дожидаясь избрания нового лидера консерваторов.

В отличие от состоявшегося 6 июня вотума о доверии лично премьер-министру, сохранившему тогда свой пост, в новом голосовании принимали участие все депутаты Палаты общин, а не только члены парламентской фракции тори. Чтобы вынести правительству вотум недоверия, необходимо простое большинство голосов. У оппозиции, настаивающей на проведении досрочных выборов в британский парламент, было мало шансов достичь цели, так как консерваторам принадлежат 358 мандатов в 650-местной Палате общин. Вынесение вотума недоверия правительству означало бы его отставку и почти наверняка проведение всеобщих выборов, в чем на данном этапе крайне не заинтересованы консерваторы.

7 июля после того, как британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что перестанет быть премьер-министром, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Имя нового главы правящей партии станет известно 5 сентября.