Парламентские выборы в Италии проведут 25 сентября

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября, сообщает итальянское телевидение со ссылкой на решение Совета министров страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Президент Серджо Матарелла распустил парламент, Италия будет голосовать 25 сентября", - сообщает телеканал РАИ.

До этого времени премьер Марио Драги будет исполнять обязанности главы правительства, отмечает телевидение.

Ранее в четверг Маттарелла заявил, что досрочные выборы в парламент следует организовать "не позднее, чем через 70 дней" после решения о роспуске.

Маттарелла в четверг принял отставку председателя Совета министров Италии Марио Драги.