Участники переговоров по СВПД начали обсуждать предложения Борреля по возобновлению сделки

Предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсуждаются участниками сделки, от которых ожидают конструктивных подходов. Об этом заявил его пресс-секретарь Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он отказался отвечать на вопрос о реакции участников СВПД на представленный Боррелем текст, пояснив, что ЕС как координатор процесса никогда не комментирует индивидуальные позиции этих стран.

Ссылаясь на сделанные ранее Боррелем заявления, его пресс-секретарь в свою очередь повторил, что "настал момент принять ключевые решения, чтобы возобновить ядерное соглашение". В этом приоритет, так как "пространство для компромиссов уже исчерпано, и теперь надо принимать решения".

"Время ограничено. Нет дополнительного пространства для компромиссов. Нужно работать на основе текста, предложенного высоким представителем. И, разумеется, мы ожидаем конструктивной позиции всех участников", - отметил Стано.