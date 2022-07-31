В Черногории подтвердили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай передачи человеку оспы обезьян подтвержден в Черногории. Об этом в воскресенье сообщил Институт общественного здоровья республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с Институтом вирусологии "Торлак" подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике", - говорится в сообщении. По данным института, заболевание выявлено у гражданина республики, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.