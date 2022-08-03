Футболист «ПСЖ» подписал контракт с «Ромой»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе «Рома». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источника, хавбек сборной Голландии будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 встречах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вейналдума составляет €18 млн. Ранее футболист выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл», ПСВ и «Фейеноорд».

Ранее бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о своем отношении к тому, что клуб долгие годы не может выиграть Лигу чемпионов.