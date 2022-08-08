В Молдове зафиксировали первый случай заражения человека оспой обезьян

Минздрав Молдовы сообщил о первом зарегистрированном в стране случае заражения оспой обезьян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в республике - заболевание подтверждено у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из США", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. В нем отмечено, что иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда он был госпитализирован с подозрением на оспу обезьян, лихорадкой и кожными высыпаниями.

"Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", - говорится в сообщении. Выяснилось, что в США мужчина контактировал с заразившимся этой болезнью. Минздрав призвал граждан республики обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения симптомов заболевания.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.